Студенты Иркутского ГАУ получили сертификаты на именную стипендию Россельхозбанка

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова вручила стипендиальные сертификаты пяти лучшим студентам Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в присутствии ректора Иркутского ГАУ Николая Дмитриева и представителей научно-преподавательского коллектива. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Свидетельства о присвоении звания «Стипендиат АО «Россельхозбанк» получили пять студентов ИрГАУ. Причем, в этом году Россельхозбанк выделил повышенную стипендию одному аспиранту ВУЗа. Ребята имеют отличную успеваемость, активно занимаются научной деятельностью, участвуют в культурной и общественной жизни Иркутского ГАУ, являются победителями и лауреатами всероссийских и международных научно-практических конференций.

«Приятно вручать не просто подарки, а подарки действительно заслуженные – это почетная миссия. Банк реализует собственную стипендиальную программу для сотен студентов аграрных вузов по всей России, чтобы помочь молодым специалистам реализовать себя в профессии, поддержать их мотивацию. Талантливых студентов ИрГАУ мы поддерживаем повышенной стипендией уже третий год. В этом учебном году, помимо студентов мы выделили материальную поддержку одному аспиранту. Нам важно поддержать ребят, отметить их успехи и показать, что сельское хозяйство – динамично развивающаяся отрасль, здесь можно эффективно трудиться и получать значимые результаты», – рассказала во время награждения директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

Победителями конкурсного отбора на получение стипендии стали студенты, занимающиеся по специальностям: агроинженерия, агрономия, ветеринария и лесное дело. «Россельхозбанк участвует в различных сферах жизни нашего университета. Мы совместно реализовали уже не один проект: школу фермера проводим уже второй год, и этот образовательный проект показывает высокую эффективность; кампусный проект повысил безопасность наших студентов; на следующий год у нас в планах оформления фирменного класса РСХБ. А сегодня, мы вручаем нашим ребятам, тем за кем стоит будущее нашего ВУЗа, будущее нашего региона и будущее России - персональные стипендии. Дополнительная стипендия – отличный стимул для ребят, определенная мотивация не останавливаться на достигнутом и стремиться к большим достижениям.», – отметил ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев.