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Каждый второй торговый центр России может закрыться

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В России может обанкротиться каждый второй торговый центр, рассказали «Известиям» участники рынка торговой недвижимости. Сейчас на продажу выставлено уже около 200 моллов, отметили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). С начала года экспозиция таких объектов увеличилась на 14%, сообщили в «Авито Недвижимости».

Сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров, сказал «Известиям» управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов, полагает он.

— Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента, — сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и Йармарка Александр Перемятов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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