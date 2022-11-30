Более 40% сибиряков-автовладельцев готовы купить отечественный электрокар

По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), почти половина автовладельцев из Сибири хотели бы приобрести электромобиль, а 28% готовы рассмотреть к покупке именно российский электрокар.

О запуске первого в России автомобиля на электродвигателе знают уже 42% опрошенных. Приемлемой ценой подобного транспорта большинство назвали сумму до двух миллионов рублей. При этом еще больше автовладельцев готовы приобрести российский электрокар, если будет активнее развиваться соответствующая экосистема.

На вопрос о том, готовы ли сибиряки в принципе прибрести электрокар, мнения разделились практически поровну: 43% хотели бы приобрести электрокар, 57% - не рассматривают его покупку.

При этом электрокар российского производства хотели бы приобрести пока треть опрошенных (28%).

В то же время многие автовладельцы готовы купить российский электромобиль, если будет активнее развиваться соответствующая экосистема. Среди наиболее важных ее элементов больше всего респондентов назвали зарядную инфраструктуру (59%). 54% респондентов выберут электрокар при условии высокого качества сборки и технологичности. 35% купят электромобиль в случае наличия скидок по госпрограммам (в том числе, льготного автокредитования). 23% и 9% опрошенных совершат соответствующую покупку при дальнейшем действии льгот на транспортный налог и бесплатную парковку. Годом ранее в тройке условий покупки электрокара также лидировало качество сборки, инфраструктура облуживания электрокаров и скидки по госпрограммам.

Большинство респондентов (90%) рассматривают приобретение российского электрокара по цене до 2 млн рублей; 10% готовы купить его за 2 млн - 5 млн рублей.

Отдельно респондентов попросили оценить запуск российского электрокара Evolute. Согласно исследованию, 42% уже знают о выпуске первого в России электрокара, а 58% не слышали об этом. При этом 56% автовладельцев положительно оценили запуск производства отечественного электромобиля, 43% отнеслись к этой новости нейтрально, 1% - отрицательно.

Из опрошенных при этом лишь каждый четвертый (23%) в курсе, что в рамках госпрограммы на электрокар действует увеличенная скидка в 35%. Большинство же (77%) о такой возможности не слышали.

Интересно, что 64% опрошенных автовладельцев отметили, что текущая скидка в рамках программы льготного автокредитования стимулирует спрос на российские электрокары. Почти для трети опрошенных (28%) скидка не сделает электрокары более привлекательными, так цена все равно будет высока. И 8% респондентов указали, что российские электрокары уступают по популярности иностранным при любых условиях, вне зависимости от наличия скидки.