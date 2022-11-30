Цены на вторичном рынке недвижимости стагнируют

Цены на вторичном рынке продолжают стагнировать, несмотря на приближение активного сезона и оживление спроса. За последний месяц зафиксирован минимальный рост на 0,4%. С начала года зафиксирован рост на 7,4%.

При этом потенциальный спрос на покупку квартиры на вторичном рынке в ноябре 2022 г. был на 8% больше, чем в октябре. Число сделок в Москве и Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться, несмотря на отрицательную динамику спроса в новостройках. Эксперты отмечают, что к концу года на рынке недвижимости традиционный сезонный рост активности.

Объем предложения в целом по крупнейшим городам не меняется второй месяц подряд. Доля объявлений с отметкой о срочной продаже достигла максимума в середине ноября (4%), после чего перешла к снижению.

«Цены на вторичном рынке крупнейших городов РФ практически не меняются уже более полугода. Несмотря на приближение активного сезона, продавцы не спешат повышать стоимость своих лотов, боясь отпугнуть покупателей. Тем не менее, активность населения по подбору квартиры и число сделок на рынке продолжают медленно увеличиваться, что дает надежду на оживление рынка, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – В случае отмены льготной ипотеки в новостройках условия по кредитам в двух сегментах станут сопоставимыми, что позволит вторичному рынку стать более конкурентоспособным. Покупатели станут чаще обращать внимание на готовое жилье».