Навигацию на Ангаре запретят с 1 декабря, на Байкале – 25 декабря

Навигация на реке Ангаре в Иркутской области завершится 1 декабря, на озере Байкал она закроется 25 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Навигация на реке Ангаре будет запрещена вплоть до 1 марта. Судоводителей, нарушивших запрет выхода на воду в период закрытия навигации, привлекут к административной ответственности – им грозят штрафы в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей

«Безопасность плавания, соблюдение правопорядка, охрана жизни людей и окружающей среды на водных объектах должны быть в приоритете у каждого судоводителя», – напомнили в МЧС.