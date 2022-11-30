Мальчику, потерявшему часть пальца в школе Усольского района, заплатят 200 тыс. рублей

Усольский городской суд Иркутской области 30 ноября постановил выплатить ученику, который лишился части пальца в школе, 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба суда.

Ранее следователи сообщали, что несовершеннолетний потерял получил травму руки во время конфликта в школе, после чего ему ампутировали часть пальца. После инцидента была начата проверка по уголовной статье «Халатность».

Деньги подростку выплатят администрация района и Новожилкинская средняя общеобразовательная школа. Истец просил взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.