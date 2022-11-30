Губернатор Игорь Кобзев прокатился на новом катке в Тулуне

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, находясь с рабочей поездкой в Тулуне, заехал на ледовую арену. Её ввели летом этого года. Он отметил, что людей на катке много.

– С удовольствием сделал несколько кругов на катке. Лёд качественный, мягкий. Кататься приятно. Вечером здесь многолюдно. Причем есть как взрослые, так и совсем малыши. Познакомился с шестилетним Колей. Несмотря на юный возраст, он уже прекрасно стоит на коньках, буквально летает по арене. Не иначе – будущий хоккеист, – сообщил Игорь Кобзев в соцсетях.

ФОК с ледовой ареной в Тулуне открыли в июле 2022. Cпортивный объект в микрорайоне Угольщиков построил «Газпром». На строительство ФОКа компания направила более 200 млн рублей. На первом этаже ФОКа расположено ледовое поле размером 60 на 30 метров и универсальный зал, на втором этаже – разминочный зал.