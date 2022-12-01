Новый спектакль поставили на сцене Иркутского драматического театра

Премьеру спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», поставленную к 200-летию Александра Островского в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова, представили вниманию публики 30 ноября, сообщает пресс-служба театра.

«Мир московских чудаков во главе с плутом Глумовым, так виртуозно и живописно отданный на осмеяние публике драматургом, воссоздан на охлопковской сцене масштабно и красочно», – рассказали в пресс-службе театра.

Дополняют образы героев костюмы – в них переплетаются стили из разных временных периодов, что, по задумке режиссера, делает спектакль, которому более 150 лет, актуальным в любые времена. Новую постановку в декабре планируют показать публике дважды – 1 и 8 декабря.