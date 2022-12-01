Кто пострадает от дифференцированных энерготарифов в Иркутской области?

Лёд тронулся. Правительство в ноябре 2022 приняло постановление, которое включает регионам зеленый свет на введение дифференцированных энерготарифов. Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев в интервью «НГ» рассказал, что решение затронет в первую очередь «серых» майнеров и теневых предпринимателей, которые пользуясь льготными тарифами для населения, извлекают из этого дополнительную прибыль.

– Дифтарифы коснутся тех предпринимателей, которые занимаются «серой» коммерцией, в том числе майнингом, – пояснил Василий Киселёв. – <…> Например, посмотрим по Иркутской области, тариф для населения субсидируется, за него доплачивает бизнес. При этом ежегодно количество домохозяйств, где потребляют сверхнормативный объем электроэнергии (а это более 6 тыс. кВт-ч в месяц) стремительно растет. Таких домохозяйств меньше 2%, а энергии они «съедают» почти 23% от всей потребляемой в регионе! Если они хотят продолжать заниматься майнингом, логично, если оплата у них будет полной, а не льготной, как для остальных потребителей.

По его словам, если у производителей не будет средств на модернизацию и развитие, в конечном итоге может пострадать и легальный бизнес, и население. Поэтому он считает, что «региональным властям необходимо внедрять дифференцированные тарифы. <…> Это позволит снизить нагрузку на добросовестных потребителей и перенаправить часть тарифной выручки на приоритетные программы модернизации сетевых компаний».

Эксперт прогнозирует, что в 2023 году энергетиков ожидают непростые времена.

– Текущая настройка энергорынка такова, что в случае снижения электропотребления прежний объем тарифно-ценовой нагрузки распределяется на меньший объем и, следовательно, ее удельный размер увеличивается. Учитывая негативную динамику последних месяцев, ожидаем непростые времена. Рост тарифно-ценовой нагрузки в электроэнергетике и вызовы, связанные с ограничениями в части доступа к рынкам и технологиям, создают разрыв, преодолеть который смогут далеко не все, – отметил глава сообщества потребителей.

Напомним, что в Иркутской области прирост энергопотребления населения за 2021 год составил 17,8%, несмотря на то, что число домохозяйств, их оснащение, количество жителей существенно в регионе не изменились. За 10 месяцев 2022 года энергопотребление продолжило увеличиваться, рост составил еще 12,6%. Обсуждают, что порог для установления повышенного тарифа в Иркутской области установят на потребление, ориентировочно превышающее 12 000 киловатт-час в месяц зимой и 5360 квтч в месяц в остальное время. Потребители вместо льготного тарифа на уровне 1 руб. будут платить повышенный на уровне 2 руб. Но решение о дифтарифах в Приангарье пока не принято, его предстоит еще утвердить региональным властям.