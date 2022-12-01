Почти 200 жалоб на мошенников направили жители Приангарья с начала года

С января по октябрь 2022 года жители Иркутской области направили в Банк России 193 жалобы, которые касались дистанционных преступлений. Из них 152 обращения – жалобы на кибермошенничество. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Чаще всего люди оспаривали факты заключения договора с банком или микрофинансовой организацией и незаконного списания денег третьими лицами. Это случаи, когда после разговоров по телефону с мошенниками жители Иркутской области становились заемщиками, а деньги с их банковских счетов исчезали.

Помимо этого, 41 раз жители региона пожаловались на факты использования против них методов социальной инженерии. Таким способом мошенники пытаются манипулировать людьми, чтобы вызвать у них чувство страха или эйфории и заставить совершить необдуманные шаги.

«Мошенники постоянно меняют свои легенды. Совсем недавно они начали использовать новый сценарий. По телефону они сообщают потенциальной жертве о массовой утечке персональных данных в банке, после чего якобы по обращению Банка России заведено уголовное дело, а люди могут выступить в качестве потерпевших. На самом деле это всего лишь предлог. Так злоумышленники входят в доверие, постепенно получают от собеседника нужные данные, включая информацию из СМС-сообщений, и переводят деньги на свои счета», – прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Зачастую люди до последнего момента не догадываются, что стали жертвой мошенников. В большинстве случаев информацию преступникам они передают сами. В такой ситуации банк не компенсирует потерю, а в случае, если мошенники оформили кредит, то и платежи заемщику нужно будет вносить из собственных средств.