Тарифы ЖКХ выросли на 9% в России

Их проиндексируют с 1 декабря, сообщает РБК.

Повышение тарифов обычно происходит раз в год, в июле, и для регионов ранее устанавливались различные предельные индексы такого повышения. По данным Росстата, 1 июля 2022 года тарифы на водоотведение по стране выросли на 5,2%, на сжиженный газ – на 4,8%, на услуги по электроснабжению – на 4,6%, на горячее водоснабжение и отопление – на 4,1%, на холодное водоснабжение – на 4%.

Вторую за год индексацию тарифов ЖКХ в сентябре анонсировало Минэкономразвития. Она перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го и в следующем году проводится не будет.