860 исков в отношении «серых» майнеров подал «Иркутскэнергосбыт»

«Иркутская энергосбытовая компания» подала 860 исковых заявлений в суды разных инстанций в отношении так называемых «серых» майнеров – лиц, использующих субсидируемую электрическую энергию, предназначенную для коммунально-бытовых нужд в коммерческих целях.

В настоящее время судебными инстанциями рассмотрено порядка 450 заявлений, по которым ответчиков обязали выплатить 211 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в том числе и на развитие энергетической инфраструктуры, чтобы усилить центры питания, работающие пределе мощности. В судах разных инстанций на рассмотрении находится ещё 348 дел в отношении «серых» майнеров. Одно из последних решений в отношении собственника участков в поселке Баклаши Шелеховского района.

Энергетикам удалось доказать, что электроэнергия для майнингового оборудования должна оплачиваться по коммерческому тарифу, а не по льготному как для населения. Перерасчет составил почти 7 миллионов рублей. Некоторые добытчики криптовалюты заключили мировые соглашения. Они оплатили ресурс в соответствии с его реальной целью использования.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт»:

– Резкий рост серых» майнеров в нашем регионе стал следствием самого низкого по всей стране тарифа на электроэнергию. Но из-за них теперь страдают обычные жители. Их деятельность нередко приводит к проблемам с энергоснабжением. Из-за работы энергетически ёмкого оборудования в неприспособленных местах могут происходить скачки напряжения, аварийные отключения электрической энергии, отчего страдают другие жители частного сектора, садоводств или многоквартирных домов.

Помочь в стабилизации ситуации может каждый житель региона. Граждане, которые стали свидетелем использования майнингового оборудования в квартирах или домохозяйствах, могут обратиться в «Иркутскэнергосбыт» по телефону 8-800-100-9-777, отправить сообщение по электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru или написать в группах компании в социальных сетях «Свет38».

Решению вопроса поможет введение дифференцированного тарифа. С соответствующим предложением в декабре 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к правительству РФ.

14 ноября 2022 премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионам разрешено вводить дифференцированный тариф на электроэнергию. При принятии диф.тарифа в Иркутской области позволит обязать майнеров оплачивать электрическую энергию в соответствии с объемами потребления, то есть как коммерческие предприятия, а не по льготным – самым низким тарифам для населения, как сейчас.