Чиновникам из Иркутской области дали до 5 лет колонии за мошенничество с квартирами для сирот

Тайшетский городской суд Иркутской области приговорил бывших главу местной администрации, его заместителя, начальника жилищного отдела регионального министерства имущественных отношений и директора строительной фирмы к 3,5 – 6 годам лишения свободы за мошенничество с квартирами для детей-сирот, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2014-2016 годах руководитель строительной фирмы организовал возведение многоквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по государственным контрактам в рамках программы «Доступное жилье на 2014-2020 годы» при отсутствии надлежащей проектной документации, с нарушением строительных, пожарных, санитарных, технических и иных норм и правил, удешевлением строительных материалов.

Несмотря на выявленные специалистами госстойнадзора существенные нарушения при строительстве и отступления от проектной документации, глава муниципального образования и его заместитель выдали представителю подрядной организации разрешение на возведение и последующий ввод в эксплуатацию многоквартирных домов.

Сотрудник регионального министерства имущественных отношений, будучи осведомленным обо всех нарушениях, подготовил документы для заключения государственных контрактов, а также без нареканий осуществил приемку 99 квартир и включили их в специализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В декабре 2016 года все квартиры были переданы по договорам социального найма нуждающимся гражданам. Однако по оценке специалистов эксплуатация жилых домов была небезопасна, они были признаны аварийными.

В результате противоправной деятельности министерству имущественных отношений Иркутской области причинен ущерб на сумму около 103 млн рублей, а также нарушены жилищные права 99 сирот.

Экс-чиновники будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на срок 2 года, руководителя строительной компании осудили на 6 лет. Кроме того, ему придется выплатить штраф в 480 тыс. рублей.