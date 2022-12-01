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Конференция для местных производителей пройдет 8 декабря в Иркутске

Ежегодная конференция «Развиваем родное дело!» для местных производителей состоится 8 декабря в Иркутске. Она пройдёт с 14:00 до 18:00 по иркутскому времени в коворкинге центра «Мой Бизнес», сообщили SIA.RU организаторы.

В программе мероприятия:

  1. Круглый стол  «Местные производители – местные власти»
  2. Опыт сотрудничества местных производителей с ТС "Слата"
  3. Награждение победителей конкурса-премии «Время местных 2022»
  4. Дегустация товаров местного производства
  5. Консультации для предпринимателей и самозанятых граждан от специалистов Центра "Мой Бизнес", "СберБанк" и ТС "Слата".

Время: 8 декабря 2022 г., с 14:00 до 18:00

Место: Центр «Мой Бизнес», г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, 1 этаж

Участие бесплатное, требуется регистрация 

Как это было в прошлом году, можно посмотреть в фоторепортаже SIA.RU


/ Сибирское Информационное Агентство /
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