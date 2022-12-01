Конференция для местных производителей пройдет 8 декабря в Иркутске

Ежегодная конференция «Развиваем родное дело!» для местных производителей состоится 8 декабря в Иркутске. Она пройдёт с 14:00 до 18:00 по иркутскому времени в коворкинге центра «Мой Бизнес», сообщили SIA.RU организаторы.

В программе мероприятия:

Круглый стол «Местные производители – местные власти» Опыт сотрудничества местных производителей с ТС "Слата" Награждение победителей конкурса-премии «Время местных 2022» Дегустация товаров местного производства Консультации для предпринимателей и самозанятых граждан от специалистов Центра "Мой Бизнес", "СберБанк" и ТС "Слата".

Время: 8 декабря 2022 г., с 14:00 до 18:00

Место: Центр «Мой Бизнес», г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, 1 этаж

Участие бесплатное, требуется регистрация

Как это было в прошлом году, можно посмотреть в фоторепортаже SIA.RU