Конференция для местных производителей пройдет 8 декабря в Иркутске

Ежегодная конференция «Развиваем родное дело!» для местных производителей состоится 8 декабря в Иркутске. Она пройдёт с 14:00 до 18:00 по иркутскому времени в коворкинге центра «Мой Бизнес», сообщили SIA.RU организаторы.
В программе мероприятия:
- Круглый стол «Местные производители – местные власти»
- Опыт сотрудничества местных производителей с ТС "Слата"
- Награждение победителей конкурса-премии «Время местных 2022»
- Дегустация товаров местного производства
- Консультации для предпринимателей и самозанятых граждан от специалистов Центра "Мой Бизнес", "СберБанк" и ТС "Слата".
Время: 8 декабря 2022 г., с 14:00 до 18:00
Место: Центр «Мой Бизнес», г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, 1 этаж
Участие бесплатное, требуется регистрация