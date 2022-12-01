Построенный РУСАЛом Братский Центр помощи и спасения отметил двухлетие

Коллектив Братского Центра помощи и спасения принимал накануне гостей и поздравления. Медицинскому учреждению исполнилось два года. С подарками приехали представители Братского алюминиевого завода, сообщает БСТ.

- Два года вы на боевом посту, два года спасаете людей. Традиционно большое спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете, - сказал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. - Вы замечательные люди, профессионалы своего дела. Мы очень вам благодарны.

Центр помощи и спасения стал первым новым медицинским учреждением, появившимся в Братске с советских времен. Средства на возведение и оснащение Центра новейшим медицинским оборудованием выделил РУСАЛ. Инициатива строительства принадлежит основателю компании Олегу Дерипаске.

Стройка началась в апреле 2020-го, а уже в конце ноября Центр помощи и спасения принял первых пациентов. Он рассчитан на 60 больных, еще 6 коек в реанимации. За два года здесь вылечили более 2 100 человек. Самым тяжелым, по словам медиков, стал 2021 год, сейчас немного легче.

- Пациенты поступают тяжёлые, но не в таком большом количестве, как поступали раньше, - рассказал Владимир Чебаненко, заведующий инфекционным отделением Центра помощи и спасения. - Летальные исходы значительно реже. И хочу в очередной раз отметить - коронавирусная инфекция протекает намного легче у привитых пациентов, чем у тех, кто не прививается.

Медики констатируют также, что благодаря наличию большого спектра противовирусных препаратов значительно сократилось время нахождения больных в стационаре – в среднем до 10 дней. Раньше пациенты лежали по две и даже по три недели. Положительная динамика прослеживается и по другим параметрам.

- У нас появились новые врачи, это наши целевики, как их принято называть. Это выпускники вузов, которые прошли обучение в ординатуре. Приступили к работе новый врач-инфекционист и врач-рентгенолог, – прокомментировал Александр Кокорин, главный врач Братской городской больницы № 5. - Я хочу еще раз выразить благодарность компании РУСАЛ за оказанную помощь и постоянную поддержку в работе нашей медицинской организации.

Несмотря на то, что объект давно передан региональному министерству здравоохранения, металлурги продолжают оказывать поддержку. Например, в благоустройстве территории и текущем ремонте. И обещают впредь помогать всем, чем могут.