Объявлены первые победители акции АТБ «Чудеса под Новый год»

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги первого этапа конкурса «Чудеса под Новый год». Определены четыре победителя, двое из которых – жители Сахалинской области, двое других – из Амурской области. Каждый из них получил приз в размере 20 230 рублей.

Первый этап конкурса проходил с 7 по 13 ноября. Для участия необходимо было оформить кредит наличными в АТБ по ставке от 4,9%.

«Мне понадобились деньги на ремонт, и я обратилась в АТБ за кредитом. Когда узнала про выигрыш, удивилась, ведь я впервые оказываюсь победителем в каком-либо конкурсе. Призовые деньги с удовольствием потрачу на любимую семью», – поделилась победительница А. Ковалева из Благовещенска.

«При оформлении кредита выбирал стабильный банк, поэтому остановился на АТБ. Здорово, что банк проводит подобные розыгрыши. Я и мои близкие очень обрадовались победе», – прокомментировал второй победитель из Амурской области Д. Погорелов, проживающий в городе Свободный.

«Я не часто что-то выигрываю, поэтому была приятно удивлена, – рассказала И. Королева из села Соловьевка Корсаковского р-на Сахалинской области. – Взяла кредит по хорошей процентной ставке, да еще и получила в подарок денежный приз».

«Верьте в себя, и всё получится!» – поддержал конкурсантов победитель из города Корсаков В.Ватагин.

Конкурс «Чудеса под Новый год» начался 7 ноября и продлится до 25 декабря 2022 года. В нем могут принять участие граждане России старше 21 года, проживающие на территории обслуживания банка.

Обладатель главного приза в размере 202 300 рублей будет объявлен в январе 2023 года. Также разыгрываются 34 приза по 20 230 рублей (4 победителя в первую и по 5 победителей в каждую последующую неделю проведения акции).

Кредит наличными АТБ доступен от 4,9%, а при оформлении в приложении АТБ Мобайл - от 4,4%. Максимальная сумма составляет 3 миллиона рублей, срок – до 5 лет.