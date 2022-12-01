Сбер представил новые возможности своей блокчейн-платформы

Сбер анонсировал новые возможности собственной открытой блокчейн-платформы в ходе первого международного митапа участников корпоративной блокчейн индустрии. Организатор мероприятия – Лаборатория блокчейн Сбера.

Платформа Сбера получит технологическую совместимость с крупнейшей в мире экосистемой децентрализованных финансов Ethereum, что позволит разработчикам свободно переносить смарт-контракты и целые проекты между блокчейн-сетью банка и открытыми блокчейн-сетями. Также блокчейн-платформа обеспечит интеграционное взаимодействие с одним из самых популярных кошельков MetaMask, с помощью которого пользователи смогут совершать операции с токенами и смарт-контрактами, размещенными на платформе Сбера.

Блокчейн-платформа Сбера позволяет участникам выпускать собственные токены и создавать смарт-контракты. А интеграция с информационными системами банка дает возможность производить расчёты в смарт-контрактах в рублях.

Александр Нам, директор Лаборатории блокчейн Сбербанка:

«Лаборатория блокчейн Сбербанка тесно взаимодействует с внешними разработчиками и компаниями-партнерами, и я рад, что наше сообщество получит возможность запускать DeFi-приложения на инфраструктуре Сбера. Сегодня мы анонсировали и новые возможности нашей блокчейн-платформы. Уверен, что с учетом стремительного развития Web3 платформы, поддерживающие разные блокчейн-протоколы, будут все более востребованными. И Сбер сможет объединить разработчиков, корпорации и финансовые институты как в рамках совместных рыночных исследований, так и в ходе разработки практических бизнес-приложений».

Разработчики могут направлять свои заявки на получение доступа к платформе на электронный адрес blockchain@sberbank.ru.