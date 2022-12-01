Сбер приглашает братчан на ярмарку недвижимости

3 декабря Сбер проведет в Братске традиционную ярмарку недвижимости, в которой примут участия партнеры банка по жилищному кредитованию: ЖК «Первый» (застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «Региональный специализированный застройщик»), агентства недвижимости г. Братска (Бизнес Риэлти, ПАН Золотой ключ, Агентство недвижимости и юридических услуг «Доверие») и агентства недвижимости г. Иркутска (Viколь и Прогресс-Недвижимость). Ярмарка пройдет в офисе Сбера по адресу: г. Братск, пр-т. Ленина, д. 35, с 10:00 до 15:00.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Ярмарка недвижимости – это уникальная возможность получить консультацию по всем вопросам и решить жилищный вопрос в одном месте. Партнеры Сбербанка помогут подобрать подходящий вариант на рынке вторичного жилья или на рынке новостроек. Сотрудники банка помогут подобрать программу кредитования, расскажут о льготных программах кредитования «Ипотека с господдержкой – 2020», «Семейная ипотека», условия получения ипотеки траншами, так, чтобы клиенты могли определится с комфортным платежом в период строительства».

На ярмарке будет возможность подобрать, забронировать и приобрести квартиру в ЖК «Первый», а также подобрать квартиру на вторичном рынке или дом с земельным участком.

Агентства недвижимости Братска «Бизнес Риэлти, «Золотой ключ», «Доверие», представят свои предложения по покупке, продаже и аренде недвижимости, в том числе, загородной. Иркутские агентства недвижимости, «Viколь», «Прогресс-Недвижимость», проконсультируют посетителей ярмарки по предложениям на рынке жилья Иркутска и Иркутского района.