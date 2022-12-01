Банк Уралсиб открыл в Екатеринбурге новый Центр малого бизнеса. Это уже второй в Екатеринбурге офис, ориентированный только на работу с клиентами малого бизнеса. Центр расположился в самом оживленном районе Екатеринбурга – в здании Бизнес-центра «Европа» (ул. Ленина, д. 25).

Новая сервисная модель, которая начала внедряться в 2021 году, была нацелена на улучшение качества обслуживания предпринимателей и расширение доли Уралсиба в этом сегменте рынка. В рамках проекта работа с малым бизнесом была выделена в отдельное направление с отдельным составом менеджеров, в задачи которых входит не только обслуживание, но и привлечение клиентов. Следующим этапом реализации данной стратегии стало создание сети специализированных Центров малого бизнеса.

Екатеринбург стал первым в России городом, где стартовал проект Уралсиба по созданию сети офисов нового формата. Первый Центр малого бизнеса Уралсиба открылся в Екатеринбурге почти год назад, 25 ноября 2021 года. За это время он привлек на обслуживание более 2000 клиентов.

Выбор Екатеринбурга в качестве пилотного региона был обусловлен большой емкостью и высоким потенциалом роста сегмента МБ на локальном рынке. Проект очень быстро показал свою эффективность и был масштабирован на всю региональную сеть Банка. Центры малого бизнеса открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове и ряде других городов, а новый центр в Екатеринбурге стал 20-м по счету.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).