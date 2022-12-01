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Примсоцбанк увеличил ставка по вкладу «Спринт-VIP Запад» до 8,5%

Ставка по вкладу «Спринт-VIP Запад» выросла до 8,5%, сообщили в Примсоцбанке.

– Вклад открывается на 91 день, первоначальный взнос – 100 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке «До востребования». Доступна пролонгация, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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