Примсоцбанк увеличил ставка по вкладу «Спринт-VIP Запад» до 8,5%

Ставка по вкладу «Спринт-VIP Запад» выросла до 8,5%, сообщили в Примсоцбанке.



– Вклад открывается на 91 день, первоначальный взнос – 100 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке «До востребования». Доступна пролонгация, – говорится в сообщении банка.