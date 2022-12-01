Ставка по вкладу «Спринт-VIP Запад» выросла до 8,5%, сообщили в Примсоцбанке.
– Вклад открывается на 91 день, первоначальный взнос – 100 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке «До востребования». Доступна пролонгация, – говорится в сообщении банка.
Новости
Примсоцбанк увеличил ставка по вкладу «Спринт-VIP Запад» до 8,5%
Ставка по вкладу «Спринт-VIP Запад» выросла до 8,5%, сообщили в Примсоцбанке.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Смотрите также: