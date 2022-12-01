Примсоцбанк: 15% скидки на покупки в "Ленте" могут получить держатели карт "Мир"

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% скидки на покупки в приложении «Лента Онлайн» на сумму чека от 2500 ₽.
• Чтобы получить промокод на скидку нажмите на кнопку «Получить подарок»;
• Ссылка на ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 25 декабря, а использовать до 31 декабря 2022;
• Выберите любые товары на сайте и в приложении «Лента Онлайн» на сумму чека от 2500 рублей и введите промокод в специальном поле. Использовать промокод можно только один раз;
• Оплатите покупку картой «Мир» и получите скидку 15%.
Предложение не распространяется на товары, которые участвуют в других акциях сайта и приложения «Лента Онлайн».
Промокод на скидку действует на сайте и в приложении «Лента Онлайн» (Google Play, App Store).
Организатор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б;
ОГРН 1037832048605;
ИНН 7814148471;
КПП 781401001.
• Чтобы получить промокод на скидку нажмите на кнопку «Получить подарок»;
• Ссылка на ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 25 декабря, а использовать до 31 декабря 2022;
• Выберите любые товары на сайте и в приложении «Лента Онлайн» на сумму чека от 2500 рублей и введите промокод в специальном поле. Использовать промокод можно только один раз;
• Оплатите покупку картой «Мир» и получите скидку 15%.
Предложение не распространяется на товары, которые участвуют в других акциях сайта и приложения «Лента Онлайн».
Промокод на скидку действует на сайте и в приложении «Лента Онлайн» (Google Play, App Store).
Организатор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Лента»;
Адрес местонахождения: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б;
ОГРН 1037832048605;
ИНН 7814148471;
КПП 781401001.
Срок действия акции
25.11.2022 - 31.12.2022