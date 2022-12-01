Россельхозбанк запустил переводы с Бизнес-карты для фермеров и других предпринимателей

Россельхозбанк запустил новую услугу для фермеров, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - перевод денежных средств с использованием Бизнес-карты или реквизитов Бизнес-карты на платежные карты физических лиц Россельхозбанка, а также платежные карты сторонних банков-эмитентов по номеру карты.

Переводы денежных средств с Бизнес-карты можно осуществить в рублях на платежные карты, выпущенные на территории РФ, в банкоматах, информационно платежных терминалах РСХБ или на сайте банка.

«Мы продолжаем развивать транзакционные продукты для наших клиентов, делаем их удобными и доступными. Новая услуга будет востребована среди клиентов микро- и малого бизнеса для покрытия мелких платежей. Среди клиентов среднего и крупного бизнеса данная услуга может быть использована, например, в страховых компаниях, в пунктах приема дикоросов», - комментирует и. о. директора департамента транзакционного бизнеса и цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса Россельхозбанка Валерий Талалаев.

При переводе денежных средств в автоматическом режиме передается ИНН плательщика и назначение платежа. Это позволит получателю безошибочно идентифицировать плательщика при совершении операции перевода по номеру банковской карты. Платежи можно осуществлять круглосуточно в режиме онлайн как в выходные, так и в праздничные дни.

В течение месяца клиентам доступно к переводу не более 1 млн рублей. За перевод денежных средств с плательщика взимается комиссия от 1,5% от суммы перевода, минимум 250 рублей.