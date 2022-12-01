Каждый россиянин сможет попробовать себя в роли винодела

На Первом Российском винодельческом форуме, прошедшем в Москве 24-25 ноября, Россельхозбанк объявил о запуске специализированного винного тура, в рамках которого можно будет не только посетить винодельню, но и узнать больше о процессе производства этого напитка, попробовать свои силы в виноделии и даже стать «виноделом на день». Запуск тура анонсировал Максим Коваленко, управляющий директор Центра отраслевых технологий.

Участников тура ждет незабываемое путешествие на винодельню Ершов Winery, в ходе которого можно будет попробовать себя в роли винодела, узнать о секретах и особенностях создания вина и пройти все этапы приготовления этого напитка. Также посетителей ждет горячий обед, прогулка по винограднику и экскурсия на производство.

Платформа агротуров Свое За городом запущена Россельхозбанком в мае 2021 года. На данный момент на платформе запущено более 30 винных туров, к новому году планируется увеличить их количество до 50.

«Поддержка фермерства, в том числе и винодельческого, – одно из приоритетных направлений работы Россельхозбанка. Мы учитываем интересы бизнеса каждого фермера, для нас важен индивидуальный подход к каждому нашему клиенту. Вместе с Ершов Winery мы вместе проработали маршрут, который мог бы максимально дать представление о процессе производства вина каждому участнику тура. Возможно, кто-то даже выберет для себя новое призвание», - отметил Максим Коваленко.

Российский винодельческий форум – это крупнейшее винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. В 2022 году он организован впервые и будет проходить ежегодно. Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.