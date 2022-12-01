Региональный Фонд развития промышленности будет возмещать предприятиям расходы на доставку сырья

Фонд развития промышленности Иркутской области начал прием заявок на возмещение части затрат на доставку сырья или материалов из других регионов. Получить эту меру поддержки могут производственные компании региона, подав заявку в Фонд до 14 января 2023. Максимальная сумма компенсации — 500 тысяч рублей.

«Иркутская область – регион, удаленный от федерального центра. Для наших предприятий транспортные расходы – это всегда дорого. В Фонде уже компенсируют траты производителя на доставку готовой продукции потребителям за пределами региона. Теперь мы расширяем возможности и даем предприятиям выбор: возместить средства, направленные на логистику, связанную с сырьем, или с готовым продуктом. ФРП Иркутской области – единственный региональный фонд, который предлагает предприятиям настолько разнообразные и комплексные меры поддержки», — подчёркивает глава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области, первый заместитель председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Новая компенсационная программа, как и существующие, предполагает однократную компенсацию затрат, понесённых предприятиями за истекший календарный год. Таким образом, с 1 декабря 2022 года по 14 января 2023 года Фонд развития промышленности будет принимать заявки на компенсацию расходов, понесённых в 2021 году. Заявки по затратам, понесённым в 2022 году, ФРП начнёт принимать весной 2023 года.

Частичной компенсации подлежат расходы на доставку сырья и\или материалов, необходимых для производства готовой продукции, при их перевозке автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом. Максимальная сумма компенсации по одному предприятию составляет 500 тысяч рублей. При этом она не может превышать 10% от стоимости перевезённого сырья (материалов). Еще одно важное условие: выручка от реализации данной продукции должна составлять не менее 50% совокупной выручки предприятия-заявителя.

«В контексте западных санкций на промышленный сектор и проекты импортозамещения возлагаются большие надежды. Чтобы эти надежды оправдались, Правительство Иркутской области оказывает производственным предприятиям региона комплексную поддержку. Так, региональный центр компетенций помогает бизнесу повысить производительность труда в рамках нацпроекта, ФРП предоставляет льготные займы на модернизацию и цифровизацию заводов, а кроме этого – реализует компенсационные программы, чтобы предприятия не были ограничены «обороткой», а могли направить высвободившиеся средства в развитие своих площадок. Все вместе эти меры должны активизировать региональную промышленность реализовывать новые проекты, создавать новую продукцию и новые рабочие места», — отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Подать заявку на компенсацию затрат, связанных с доставкой сырья, смогут предприятия, относящиеся к следующим отраслям:

производство химических веществ и химических продуктов,

производство готовых металлических изделий,

производство компьютеров, электронных и оптических изделий,

производство машин и оборудования,

производство автотранспортных средств,

производство текстильных изделий,

производство одежды,

производство кожи и изделий из кожи.

«У нас есть компенсационные программы, которые действуют уже несколько лет, и все они показывают рост по количеству заявок и по величине произведённых выплат год к году. Есть и новые программы, например, компенсация затрат на уплату процентов по банковским кредитам. Всего за полгода мы уже выплатили по ней 48,9 миллиона рублей! Эта цифра наглядно показывает, что механизмы компенсационных программ отлично работают и пользуются спросом у промышленных предприятий Иркутской области. Я рада, что в следующем году у нас станет ещё на одну такую программу больше — значит, Фонд развития промышленности Иркутской области сможет поддержать ещё большее количество региональных производителей», — говорит директор регионального ФРП Яна Шевченко.

Подробности о программе можно узнать по телефону Фонда развития промышленности: +7 (3952) 71-60-85.