Режим повышенной готовности введут в Иркутской области 5 декабря из-за холодов

В регионе участилось количество бытовых пожаров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями во всей Иркутской области введут режим повышенной готовности до 5 декабря. Решение приняли на внеочередном заседании КЧС под председательством губернатора Игоря Кобзева. Документ подготовят в ближайшее время.

– Это вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины – из-за короткого замыкания электропроводки. Стало больше и возгораний в результате нарушения правил безопасности при использовании печного отопления. 5 декабря соберемся дополнительно, оценим ситуацию по региону и примем решение, есть ли необходимость в продлении, – отметил глава региона.