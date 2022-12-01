6 из 10 иркутян одобряют длинные новогодние каникулы

Длительные новогодние каникулы одобряют 61% иркутян. Сказывается отмена ковидных ограничений: можно свободно посещать театры, музеи и массовые мероприятия. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

На этот раз новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 61% иркутян: по их мнению, это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими людьми. «В идеале — на зимний курорт, в среднем — переделать накопившиеся дела, а как минимум — соскучиться по работе», — комментируют опрошенные. Напротив, 14% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно. 17% признаются, что им все равно: «Я работаю посменно».

Сторонников длительных новогодних каникул среди женщин больше, чем среди мужчин (66% против 56% соответственно), а среди тех, у кого есть дети, — больше, чем среди бездетных (65 и 57%). Россияне до 34 лет положительно оценивают 9 нерабочих дней чаще старшего поколения (65% против 57% среди тех, кто старше 45-ти).

В целом по стране по сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13 п.п. больше, — число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню. Сказывается снятие короновирусных ограничений: в прошлом году те, у кого не было QR-кода, во многих регионах не могли посещать театры, участвовать в детских елках и проч.