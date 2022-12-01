Теплоснабжение в поселке Артемовское Иркутской области восстановят до 5 декабря

Об этом доложил глава Бодайбинского района

«Глава Бодайбинского района доложил, что до 5 декабря должно быть восстановлено теплоснабжение в домах Артёмовского поселения. Подключение намерены начать уже сегодня. Сегодня к работе будут привлечены дополнительно еще 5 человек с ресурсоснабжающей организации, которая ранее обслуживала сети. Они займутся ремонтом вышедшего из строя котла», – сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями во всей Иркутской области введут режим повышенной готовности до 5 декабря. Решение приняли на внеочередном заседании КЧС под председательством губернатора Игоря Кобзева. Документ подготовят в ближайшее время.