Новый вирус-шифровальщик атаковал госструктуры

Российские мэрии и суды атаковал новый вирус. Мошенники требуют выкуп в 500 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали в «Лаборатории Касперского».

Мэрии и суды в регионах России атаковал новый вирус – CryWiper. Эксперты говорят, что обнаружили зловред в нескольких субъектах страны, но он может быть распространен шире.

– После заражения устройства CryWiper портил файлы и отображал сообщение с требованиями выкупа. В записке злоумышленники оставляли адрес электронной почты и биткоин-адрес кошелька, указав сумму за расшифровку более 500 тыс. рублей (0,5 BTС), – рассказал «Известиям» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.

Но если заплатить хакерам, программа не восстанавливает файлы – они удаляются без возможности восстановления. Как показал анализ кода, это не ошибка разработчика, а его изначальный замысел, добавил эксперт.