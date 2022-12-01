«Медицинскому центру помощи и спасения» в Шелехове исполнилось 2 года

Генеральный директор ИркАЗа Евгений Рапацевич поблагодарил медиков за их труд.

Медцентр открыл свои двери для пациентов в 2020 году в пик пандемии COVID-19. Современное новое учреждение на 126 мест оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием. За два года работы здесь вылечили от коронавируса больше 5500 человек. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

– Хочу поблагодарить компанию РУСАЛ и Иркутский алюминиевый завод за заботу и внимание, которое нам постоянно оказывают. Будни в нашем госпитале непростые, а иногда очень тяжелые, поэтому вдвойне приятно, когда есть такие праздничные и радостные моменты, – делится заведующая медцентром Анна Мельникова.

«Медицинский центр помощи и спасения» в Шелехове появился благодаря основателю РУСАЛа Олегу Дерипаске. Всего в стране построено 7 таких учреждений: сотрудники медцентров ежедневно спасают жизни в Тайшете, Братске, Саяногорске, Ачинске, Краснотурьинске, Богучанах и Шелехове.