Почти треть запросов россиян по покупке зарубежной недвижимости приходится на Турцию

По данным консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia), по предварительным итогам 2022 года основной спрос на зарубежную недвижимость со стороны состоятельных россиян приходится на Турцию – 31%, ОАЭ – 22% и Кипр – 14%.

Анализ запросов за 10 месяцев также показал, что 64% потенциальных покупателей рассматривают приобретение жилья за рубежом с целью получения ВНЖ или гражданства, а оставшиеся 36% планируют приобрести недвижимость для собственного проживания либо в инвестиционных целях.

По предварительным итогам 2022 года в топ-10 стран-лидеров по спросу на зарубежную недвижимость со стороны россиян вошли Турция (31%), ОАЭ (22%), Кипр (14%), Португалия (8%), Греция (6%), Мальта (4%), страны Карибского бассейна (4%), Испания (4%), Великобритания (4%) и Гренада (3%).

Анна Ларина, руководитель проектов департамента зарубежной недвижимости NF Group:

«Турция стала лидером рейтинга благодаря совокупности факторов. В первую очередь, интерес со стороны россиян обусловлен получением турецкого гражданства – оно оформляется при минимальном объеме инвестиций в 400 тыс. долларов и сроке владения недвижимостью от трех лет. Наличие турецкого паспорта дает возможность получить визу E-2, что является самым быстрым способом эмиграции в США. Во-вторых, турецкая недвижимость – это актив, который можно продать через три года после покупки. В-третьих, туристические локации Турции популярны среди тех, кто приобретает жилье для собственного пользования и для сдачи в аренду и получения дохода».

Стоит отметить, что 80–85% всех запросов на недвижимость Турции входят в бюджет до 1 млн долларов, так как этой суммы, с одной стороны, достаточно для получения турецкого гражданства, а с другой – объекты в данном бюджете располагаются в лучших локациях и имеют обширную инфраструктуру.

Среди локаций Турции наибольшим спросом пользуется Стамбул. Кроме того, россияне интересуются туристическими локациями, такими как Аланья, Анталья, а также престижными курортными вариантами – такими, как Бодрум и Фетие.

Рынок ОАЭ, занимающий вторую строчку рейтинга, предоставляет выгодные условия для бизнеса и релокации, поскольку государство проводит лояльную налоговую политику для инвесторов и компаний, которые намереваются переехать в страну. Иностранные граждане, инвестирующие в экономику ОАЭ, имеют возможность получить аналог ВНЖ – Emirates ID. Кроме того, застройщики предлагают качественные проекты с беспроцентной рассрочкой и высокой доходностью.

В 2022 году количество сделок по покупке недвижимости в Арабских Эмиратах выросло более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Основными локациями являются Дубай (Палм-Джумейра, Дубай Марина, Даун Таун) и Абу-Даби (Саадият, Аль-Рим). Так совпало, что, помимо лояльности к иностранным (в том числе российским инвесторам), рынки ОАЭ активно развиваются, цены демонстрируют значительный рост уже более двух лет – например, стоимость элитных вилл в Дубае выросла на 16% за 2021 год, вилл в Абу-Даби – на 3,5%.

Основными целями приобретения недвижимости в стране являются: релокация семьи покупателя, проживание в ОАЭ от полугода и более, сдача в аренду готовых юнитов, спекулятивные сделки (то есть покупка с целью перепродажи – использование недвижимости как актива), покупка готовых объектов для редевелопмента и другие. В частности, в Дубае наблюдается спрос в том числе на новостройки, которые, возможно, позже будут перепродаваться с приростом цены от 20% до 40%. Более того, рассматриваются также готовые бизнесы - покупка пулов апартаментов с арендаторами в туристических зонах и управляющей компанией, которая будет сдавать эти апартаменты в аренду. В таком случае доходность может достигать 6,5% и выше.

В настоящее время более 70% клиентов рассматривают в ОАЭ приобретение двух и более объектов в связи с высоким инвестиционным потенциалом. Самый востребованный бюджет 1–4 млн долларов, более 15% запросов приходится на бюджет от $10 млн долларов. Более 50% клиентов открывают здесь компании, чтобы диверсифицировать свой бизнес, также многие ищут офисы и релоцируют часть сотрудников.

Марина Шалаева, управляющий партнер PARUS Real Estate (входит в NF Group):

«В 2022 году ключевые рынки недвижимости на Ближнем Востоке показали активный рост. Стремительную популярность набрали такие локации как Дубай и Абу-Даби. Инвесторы все чаще рассматривают недвижимость в Шардже (ОАЭ), Мекке (Саудовская Аравия) и Каире (Египет) с целью диверсификации портфеля. В недвижимость на Ближнем Востоке активно инвестируют ультрахайнеты из Европы, России, Индии, Пакистана, а также местное население. Этот регион привлекателен для российских инвесторов лояльной налоговой политикой, наличием возможности перевода средств из России и качественными проектами с беспроцентной рассрочкой и высокой доходностью».

Закрывает тройку лидеров Кипр – страна в ЕС, которая продолжает принимать заявления от россиян на получение ВНЖ при покупке недвижимости от 300 тыс. евро. Более того, фактическое проживание на Кипре ведет к получению гражданства (в настоящее время для этого нужно прожить в стране от пяти лет). За 10 месяцев 2022 года здесь был продан 10 781 объект недвижимости, что на 36% больше, чем за тот же период 2021 года, и является самым высоким показателем с 2008 года. В октябре 2022 года количество продаж недвижимости на Кипре увеличилось на 29% по сравнению с октябрем 2021 года. Наибольшее количество продаж было зафиксировано в Лимасоле, за ним следуют Никосия, Ларнака, Пафос и Фамагуста.

64% потенциальных покупателей рассматривают приобретение жилья за рубежом с целью получения ВНЖ или второго гражданства. В 2022 году наиболее популярными являются иммиграционные программы Турции и Кипра.

Цель 16% заявок – покупка дома для собственного проживания. В топ стран среди этих запросов входят ОАЭ и Турция.

14% покупателей готовы рассмотреть недвижимость в качестве инвестиции. Наиболее популярными странами в этой категории являются ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и Турция (Стамбул). Возрастает количество запросов на недвижимость в Саудовской Аравии, Египте, Катаре и Бахрейне.

6% покупателей рассматривают недвижимость за границей для собственного проживания и инвестиций. Наиболее популярной локацией в этой категории являются ОАЭ.