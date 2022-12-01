4 из 10 россиян считают себя зависимыми от телефонов и интернета

В digital-зависимости признаются 43% россиян. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 43% россиян, причем 12% в этом абсолютно уверены, еще 31% скорее уверен. Напротив, 53% не страдают от digital-зависимости: у каждого пятого (19%) в этом нет сомнений, а 38% скорее не видят у себя подобных симптомов.

Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о ее наличии говорят 54%, тогда как среди опрошенных старше 45 – только 35%.

Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 44% россиян: 18% делают это ежедневно, 10% – несколько раз в неделю, 9% – несколько раз в месяц. Цифровой детокс несколько раз в год обеспечивают себе 6% опрошенных, еще 1% делает это раз в несколько лет. «Уезжаю на две недели в глушь, где не ловит никакая связь, – гармония с природой и отдых от всего», – делятся респонденты.

Напротив, никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации 56% россиян. Причины этого могут быть диаметрально противоположными: одни убеждены, что гаджеты – это уже неотъемлемая часть современной жизни, другие говорят, что мало времени проводят в интернете.