Городской центр «Речники» открыли в Усть-Куте

В Усть-Куте состоялось торжественное открытие нового городского центра «Речники». В реализации проекта также приняла участие Иркутская нефтяная компания.

Благоустройство площади у ДК «Речники» началось в марте 2022г. и осуществлялось за счет средств федерального гранта, регионального и местного бюджета, при поддержке частных инвесторов, включая Иркутскую нефтяную компанию. Общий объем финансирования проекта составил более 100 млн руб. Подготовка проектной документации также была реализована на средства ИНК.

– Я хочу поблагодарить, в первую очередь, губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева, районную администрацию за поддержку нашего начинания; Иркутскую нефтяную компанию за помощь в создании проекта, проектировщиков Градостроительной школы и, конечно, подрядную организацию «Витим Лес». Отдельные слова благодарности хочу сказать волонтерам, которые, несмотря на погодные условия, помогали нам в озеленении площади, – выступил с приветственным словом глава Усть-Кута Евгений Кокшаров.

Новый городской центр «Речники» – это первое в городе современное пространство, в котором предусмотрены территория для массовых мероприятий, аттракционы, игровые и спортивные площадки, а также воркаут для маломобильных горожан. Новшеством для Усть-Кута стало и размещение на площади стендов с информацией о важных исторических событиях.

Проект благоустройства архитекторов Агентства развития территорий "Градостроительная школа" в 2021 признали одной из лучших на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, который проводит Минстрой РФ по поручению Президента. Якорь

Усть-Кут впервые подал заявку и соревновался с 107 городами России за победу в категории населенных пунктов с численностью от 20 до 50 тыс. жителей. Территорию «Речники» выбрали по итогам народного голосования в феврале 2021 года.