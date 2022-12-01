Стратег JP Morgan прогнозирует новое дно фондового рынка

Марко Коланович, главный стратег по фондовому рынку JP Morgan, который приобрел популярность у инвесторов после того, как сбылись его прогнозы по восстановлению рынка после падения во время пандемии в 2020 г., считает что инвесторам надо приготовиться к новым испытаниям. По его мнению, в первом квартале 2023 фондовый рынок будет вновь тестировать минимумы, ситуацию усугубляет криптокризис, передаёт БКС со ссылкой на публикацию CNBC.

Снова на дно

Цикл повышения ставок ФРС скоро негативно отразится на доходах корпораций и ценах их акций, предупреждает стратег.

– Мы полагаем, что дальнейшее ослабление рынка и экономики может произойти в результате чрезмерного ужесточения центральным банком, – подчеркивает Коланович в аналитической записке.

По его словам, фондовый рынок может повторно протестировать предыдущие минимумы. «Мы склонны думать, что этот спад рынка может произойти до конца I квартала 2023 г.», — отмечает он.

Перспективы 2023

В следующем году рынок ждут потрясения и экономический спад, в результате которого ФРС замедлит повышение ставок. После этого последует постепенное восстановление. Однако «критическими параметрами», по мнению Колановича, являются глубина рыночной коррекции, которая заставит ФРС развернуть курс, и момент, когда это произойдет.

Почему позитив исчез

В 2022 году Коланович был настроен достаточно оптимистично, но лишь до определенного момента.

– До конца лета этого года мы думали, что корпоративная и потребительская устойчивость сможет противостоять значительному повышению процентных ставок, разрушению богатства и глобальной геополитической неопределенности, – признает стратег JP Morgan.

Но теперь ситуация изменилась: ожидаемый пик роста процентных ставок поднялся до 5%, а «перспективы геополитической деэскалации исчезли в начале осени», поэтому от позитивного взгляда на ближайшую перспективу Коланович отказывается.

Еще и криптокризис

По мнению стратега, дополнительный негатив в настроения инвесторов приносит ситуация с криптовалютами.

– Недавний кризис криптосхем, вероятно, еще не закончился, – полагает Коланович.

Это тоже уменьшает готовность инвесторов к риску.