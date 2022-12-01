ИНК вошла в ТОП-10 рейтинга по экологической открытости Всемирного фонда дикой природы

Иркутская нефтяная компания заняла восьмое место в евразийском рейтинге открытости экологической информации среди 21 нефтегазовой компании в 2022 году, организованном Всемирным фондом дикой природы (WWF) и группой «Креон». По сравнению с 2021 г, ИНК поднялась на одну позицию.

Рейтинг открытости экологической информации нефтегазовых компаний – проект, позволяющий получать объективную информацию об уровне открытости компаний нефтегазового сектора и масштабе воздействия их деятельности на окружающую среду.

Цель рейтинга – способствовать эффективному использованию углеводородных ресурсов, защите окружающей среды и ведению социально ответственного бизнеса в России и Казахстане.

При составлении рейтинга учитываются годовая и социально-экологическая отчетность, доклады об охране окружающей среды в свободном доступе, а также размещение документов на официальных сайтах компании с обязательным включением ссылок на соответствующие страницы, интервью официальных представителей компаний федеральным и региональным СМИ. При отсутствии информации в публичном пространстве по тому или иному критерию компании присваивается низший бал, что приводит к снижению рейтинга компании в целом.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. C 2014 года – организатор Евразийского рейтинга открытости экологической информации нефтегазовых компаний.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод, Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников компаний группы – более 13,5 тыс. чел.