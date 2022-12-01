Беспокоит ипотека – главное из выступления первого зампреда ЦБ

Ситуация на российском финансовом рынке постепенно стабилизируется, а качество кредитов пока складывается лучше ожиданий, но риски остаются высокими, заявила первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева во время пресс-конференции по Обзору финансовой стабильности. Она отметила смену парадигмы, когда на смену низким ставкам, к которым привыкли рынки за прошедшее десятилетие, приходят высокие. Любая перестройка системы происходит болезненно. Что касается российского рынка, ЦБ беспокоит рынок ипотеки. SIA.RU записал главные тезисы выступления зампреда ЦБ.

О рисках

По сравнению с весной, риски снизились. Однако бóльшая часть из них все еще выше, чем в докризисный период, считают в ЦБ. Риски находятся в желтой зоне или вблизи красной.

– Финансовая система и экономика с учетом некоторых регуляторных послаблений и мер поддержки оказались достаточно устойчивыми к процентному или кредитному рискам, – отметила Ксения Юдаева. – Это в том числе результат политики последних лет по созданию запасов капитала и совершенствованию регулирования, надзора и собственно управления рисками в самих финансовых институтах.

Об уязвимостях и вызовах

Прежде всего в ЦБ отмечают внешние риски. Рисковый сценарий этого года предполагает высокую инфляцию в мире и относительно высокие процентные ставки.

– За прошедшее десятилетие рынки привыкли к очень низким ставкам. Поэтому возможны эпизоды, когда денежно-кредитная политика вступает в противоречие с политикой по поддержанию финансовой стабильности, – отмечает эксперт Банка России.

О потолке цен на нефть

На данный момент еще нет консенсуса по обсуждаемому западными странами вопросу о потолке цен на нефть, отметила Ксения Юдаева.

Но мы готовы к любому развитию событий. В последние годы на рынке нефти неоднократно наблюдались резкие колебания цен. Российская экономика и финансовая система демонстрировали в таких случаях устойчивость к шокам на рынках энергоносителей. При этом в прошлые годы шоки нефтяного рынка усиливались потоками капитала. А их влияние сейчас снижено.

О валюте

Важная тема – это валютный рынок и переход на валюты дружественных стран. Это одна из сфер повышенного внимания ЦБ.

– Значительная часть убытков, понесенных банками в первом полугодии, была обусловлена именно реализацией валютного риска, – пояснила Ксения Юдаева. – В связи с санкциями ликвидность спотового рынка даже в спокойные времена снизилась, увеличилась его зависимость от торгового баланса. Волатильность курса может быть связана с колебаниями продаж валютной выручки экспортерами – примером тому является более ярко выраженное укрепление рубля в налоговые периоды.

В целом в банковском секторе продолжается активная девалютизация: доля активов и пассивов в иностранной валюте снизилась на 3 процентных пункта, до 15%. При этом среди иностранной валюты возрастает доля юаня.

С сегодняшнего дня мы начали публиковать официальный курс юаня на главной странице нашего сайта.

О валютных платежах

В Банке России отмечают риски для экономики и финансовой системы, связанные с проблемами платежей и расчетов.

– Значительная часть торговли сейчас продолжает оплачиваться в долларах и евро, а инфраструктура для таких платежей сжимается. С точки зрения контроля рисков важно, чтобы переход на национальные валюты, в том числе юани, был сбалансированным и происходил как по экспортным операциям, так и по импорту и платежам финансового характера. Банкам и финансовым институтам также надо следить за тем, чтобы девалютизация их активов и пассивов происходила синхронно, и постепенно закрывать открытые валютные позиции.

О регуляторных послаблениях

В этом году ЦБ приняли беспрецедентные меры поддержки, чтобы дать финансовым институтам возможность подстроиться к изменившейся ситуации и защитить их от новых санкционных рисков.

– Но всегда надо искать баланс между тем, чтобы дать время финансовым институтам подстроиться, и тем, чтобы не создать новых рисков, связанных со слишком долгим невыполнением нормативов и непрозрачностью, – подчеркнула Ксения Юдаева. – Мы планируем с начала 2023 года отменить более половины регуляторных послаблений, в том числе связанных с переоценкой стоимости ценных бумаг, фиксацией курсов валют для расчета нормативов, соблюдением открытой валютной позиции. Также предусмотрены поэтапное завершение и выход из отдельных послаблений. Это касается формирования резервов по проблемной ссудной задолженности.

Об отчетности

ЦБ планирует с нового года обязать финансовые институты раскрывать ограниченный объем информации, который достаточен для оценки большинства финансовых рисков и не создает санкционных рисков.

О стресс-тестах

Чтобы понять, как отмена регуляторных послаблений и возможная реализация в будущем кредитных рисков повлияют на банковский сектор, ЦБ провел стресс-тест по банковскому сектору на горизонте до конца 2023 года.

– В целом банковский сектор в случае реализации рискового сценария сохранит устойчивость и потенциал для кредитования.

О процентном риске

Ключевая ставка и ставки на рынке колебались в этом году достаточно значительно.

– Можно было бы ожидать, что реализовавшийся процентный риск окажет заметное негативное влияние на систему. Но оно оказалось умеренным, во многом из-за широкого применения плавающих процентных ставок и мер господдержки, – подчеркнули в ЦБ.

Об ипотеке

Банк России начинает беспокоить ситуация в ипотеке.

– Уже с 2020 года, когда начала действовать льготная программа кредитования, мы наблюдаем растущий разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья, – пояснили в ЦБ. – Это говорит о дисбалансах. Ускоренный рост цен снизил спрос на жилье. Это создает риски и для банков, и для застройщиков. В этом году застройщики и банки начали дополнительно стимулировать спрос за счет различных программ кредитования: ипотеки по заниженным ставкам, «траншевой ипотеки» и так далее. В I квартале следующего года мы ужесточим регулирование ипотечных кредитов по низким ставкам.

О потребительском кредитовании

В октябре рост задолженности на рынке потребительского кредитования снизился до 0,3% после 0,9% в сентябре.

– Несмотря на замедление, потребительское кредитование остается приоритетным сегментом для банков из-за высокой доходности. При этом для наращивания портфеля банки ослабляют стандарты кредитования, – отметили в ЦБ.

