Главную городскую елку зажгли в сквере Кирова в Иркутске 1 декабря

Мэрия Иркутска сообщила, что в первый день зимы в сквере имени Кирова зажгли главную городскую елку, кроме того, начали украшать и пространство вокруг символа праздника.

Высота елки – 25 метров. Ее венчает двухметровая звезда. Для оформления дерева использовали более 400 лампочек.

В сквере Кирова также установили фигуры: «Ёлочный шар», «Воздушный шар», «Конверт», «Три кота», «С Новым годом», «Сказочный фонарь», «Крылья», «Снежные деревья», а также «Звездное небо». Фонтан в центре сквера украсила световая инсталляция.

«С 7 декабря в сквере начнутся работы по созданию ледового городка. Входная группа напротив здания правительства Иркутской области будет выполнена в новогодней тематике; напротив здания ВостСибУгля изобразят Ангару, Енисей и Шаман-камень. Также появятся цифры "2023", фигуры Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика-почтальона, небольшие детские ледовые фигуры», – рассказал начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Антон Чернышов.