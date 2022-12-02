Майнера впервые привлекут к уголовной ответственности в Иркутске

Впервые в Иркутске к уголовной ответственности привлекут предпринимателя-майнера, обманом похитившего электричество на 1,6 млн рублей, сообщила 1 декабря пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что бизнесмен нелегально подключил 130 устройств для майнинга, минуя счетчик учета потребляемой электроэнергии. Почти 3 месяца «ферма» работала бесконтрольно, ущерб, причиненный поставщику электричества, оценили в 1,6 млн рублей.

По информации правоохранителей, обвиняемый, имеющий отношение к руководству рынком в Свердловском округе Иркутска, установил контейнер, оборудованный приборами для майнинга. Желая получить как можно больше прибыли, он умышленно переключил подводящие электричество провода так, чтобы потребляемая энергия не учитывалась.

«Специалисты выяснили, что большую часть времени вычислительная техника работала, минуя приборы учета. Владелец подключал счетчики лишь на несколько дней в месяц, чтобы создать видимость добросовестного пользования сетями», – рассказали правоохранители.

Предпринимателя осудят по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере», максимальные санкции предусматривают до 5 лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время фигурант дела полностью оплатил причиненный ущерб.