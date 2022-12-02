На 37% выросло число вакансий для инвалидов в Иркутской области

3 декабря в стране отмечается Международный день инвалидов, к этому событию аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru оценили, насколько чаще в Иркутской области стали приглашать соискателей с ОВЗ на работу, и где им легче всего трудоустроиться.

С начала года в Иркутской области работодатели разместили более 2,3 тысячи предложений о работе, доступных соискателям с инвалидностью, это 2% от всех вакансий в регионе. В целом по стране доля предложений для соискателей с ОВЗ составила 3%.

Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ограниченными возможностями: по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них выросло в Иркутской области на 37% (в целом по РФ рост спроса на том же уровне).

Анализ вакансий показал, что соискателям с ОВЗ проще всего сейчас найти работу в продажах: 39% вакансий, доступных для них, относятся к этой профсфере. В топ-10 вошли также такие направления, как «Административный персонал» (27%), «Транспорт, логистика», «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии, интернет, телеком» (по 13%), «Рабочий персонал» (9%), «Наука, образование» (7%), «Строительство, недвижимость» (4%), «Производство, сельское хозяйство» и «Медицина, фармацевтика» (по 3%).

Наименьшее количество вакансий для соискателей с инвалидностью открыто в профсферах «Государственная служба, некоммерческие организации» (0,04%), «Добыча сырья», «Закупки» и «Высший менеджмент» (по 0,3%), а также «Юристы» (0,4%).

