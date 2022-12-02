Половина инвестиций в Иркутскую область направлены в строительную отрасль

Значительные средства освоены организациями областного центра и районов Крайнего Севера.

Согласно данным Иркутскстата, на 32% увеличился объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2022 года по сравнению с соотвествующим периодом прошлого года и составил 454 млрд рублей. Крупными и средними организациями использовано 410 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 40% больше, чем в январе-сентябре 2021 года.

Весомая доля областного объема инвестиций (85%) суммарно приходится на организации транспортировки и хранения, добывающие и обрабатывающие производства, из них наиболее существенное увеличение объема отмечено в сфере транспортировки и хранения (в 1,7 раза).

Значительный рост инвестиций отмечается в ряде других видов деятельности:

гостинично-общепитовский бизнес (в 3,2 раза),

сфера недвижимости (в 2 раза),

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицирнирование воздуха, торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (в 1,7-1,8 раза),

обрабатывающие производства, профессиональная, научная и техническая, финансовая и страхоая деятельность, культура, спорт, организация досуга и развлечений (в 1,4-1,5 раза).

Заметное снижение инвестиционной активности (на 31-36%) произошло в области информации и связи, административной деятельности, в организациях водоснабжения и водоотведения. Наибольший спад отмечен в государственном управлении и соцобеспечении (в 2,5 раза).

Половина инвестиций направлена на строительство сооружений.

Значительные средства освоены организациями, расположенными в областном центре (47% общего объема) и в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним (40%), где сосредоточены предприятия по добыче полезных ископаемых, развиваются проекты в целлюлозно-бумажном производстве, энергетике, транспортировке и хранении.