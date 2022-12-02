Первую государственную студию звукозаписи откроют в Иркутской области

Региона направил на создание продакшена 1,5 млн рублей. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Иркутской области откроют первую государственную профессиональную студию звукозаписи. Из областного бюджета на это направлено 1,5 млн рублей. В студии установлены профессиональный пульт монтажёра, компьютер, динамики, высочувствительные студийные микрофоны и другое необходимое оборудование.

Там будут реставрировать оцифрованные фонограммы, записывать и сводить музыкальные альбомы и отдельные композиции, оформлять звуковое сопровождение для рекламных роликов, делать саунд-дизайн, а также записывать подкасты об иркутском, российском и мировом кинематографе.

«Студия станет незаменимым инструментом в кинопроизводстве, будет полезна не только кинематографистам, но и учреждениям культуры и образовательным организациям. Для колледжей и университетов, библиотек, театров и музеев будет разработана система скидок», – отметил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.