Мошенники взялись за любителей театра

Число фишинговых сайтов с билетами в театр выросло вдвое. Об этом рассказали «Известия» специалисты по кибербезопасности.

После создания пары в приложении аферист, играющий роль симпатичной девушки, предлагает перейти в мессенджер и во время беседы говорит, что хочет вместе сходить на постановку.

Мошенник присылает жертве ссылку на поддельный сайт театра и просит купить билеты онлайн.

В итоге аферисты похищают данные карты и деньги. С началом театрального сезона число фишинговых сайтов культурных заведений выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, рассказали специалисты. Эксперты советуют внимательно смотреть на описание портала, а также его веб-адрес, чтобы не попасться на уловку.