«Автосвобода» от АТБ теперь доступна в четырех регионах

Услуга «Автосвобода», которую запустил АТБ в Благовещенске, действует еще в трех городах: Кемерово, Барнауле и Владивостоке. Условия позволяют приобрести в кредит автомобиль с пробегом не в автосалоне, а у любого частного лица.

Максимальная сумма автокредита составляет 2 миллиона рублей. Он выдается без первоначального взноса, на срок до 8 лет. Процентная ставка – 19,9%. Услуга предоставляется в рамках программы автокредитования «АвтоПривилегия».

Чтобы оформить кредит на покупку автомобиля у частного лица, необходимо заполнить заявку в АТБ, предоставив всего два документа, а в день совершения сделки – посетить офис банка совместно с продавцом транспортного средства.

Решение о возможности предоставления автокредита принимается в течение часа.

Напомним, что АТБ также предлагает программы автокредитования «АвтоПривилегия» и «Легкий старт» на покупку автомобиля у автодилеров на всей территории России. Оформление происходит день в день всего по двум документам. Максимальная сумма кредита – 4,5 млн рублей, максимальный срок – восемь лет. Получить автокредит можно как на новое, так и на подержанное транспортное средство.