Банковским инсайдерам предлагают релокацию за слив данных

Информацию подтвердили «Известиям» в компаниях «РТК-Солар» и DLBI.

О том, что сотрудников кредитных организаций стали вербовать под предлогом релокации, рассказали «Известиям» два источника на банковском рынке. Один из них отметил, что инсайдеров покупали всегда, но предложение релокации – это новшество.

Другой источник в крупном банке подтвердил, что подобные предложения встречаются в даркнете, предупредив, что сотрудники таких организаций могут согласиться и предоставить доступ к данным организации в обмен на релокацию.

Эту информацию «Известиям» также подтвердил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Владимир Дрюков. По его словам, инсайдеров в банках, которых собираются завербовать для получения конфиденциальных сведений о работе кредитной организации или для участия в кибератаке на нее, стали заманивать релокацией в западные страны. Эксперт уточнил, что такие предложения встречаются в хакерских Telegram-каналах. Помимо помощи с переездом россиянам также предлагают оформление паспортов других государств.