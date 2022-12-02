Юань и панда-облигации российских эмитентов. Сработает ли ставка?

За последние месяцы сразу несколько российских эмитентов предложили инвесторам облигации в юанях, а сама валюта Поднебесной твердо занимает первое место по оборотам среди «дружественных» валют на российском валютном рынке.

Согласно недавно опубликованному отчету Центрального Банка доля дружественных валют на биржевом валютном рынке выросла до 31%, а доля торгов валютной парой доллар/рубль снизилась до очередного исторического минимума 42%. Юань лидирует среди «дружественных» валют, здесь рост среднедневного объема торгов вырос на 22,1% относительно сентября. Кроме фактора переориентации экспортных потоков и роста спроса со стороны импортеров во многом рост объемов обусловлен спросом частных инвесторов.

Может ли юань стать полноценной заменой доллару в портфелях частных инвесторов? Мы считаем, что со временем роль юаня в качестве инвестиционной валюты будет увеличиваться. Речь, конечно, не идет о полной замене доллара в сбережениях - здесь во многом играет роль психологический аспект: слишком долго американский доллар воплощал в сознании россиян стабильность и всеобщий денежный эквивалент, но рост доли юаневых инструментов в портфелях до 25-30% в течение ближайших трех лет вполне возможен. Можно выделить два фактора, которые станут определяющими для популяризации роли юаня:

1) усиление роли юаня на международном валютном рынке;

2) увеличение числа доступных юаневых инструментов для российских инвесторов.

Стоит отметить, что юань пока не может являться свободноконвертируемой и резервной валютой. Несмотря на всю мощь китайской экономики и первое место в международной торговле с долей более 13,5% в глобальном экспорте и 11,4% в глобальном импорте, доля юаня в резервах центральных банков составляла немногим более 2,25% на конец 2021 года. Отчасти это обусловлено консервативной валютной политикой Китая в отношении движения капитала. Примечательно, что именно ограничения в отношении капитальных операций отчасти были залогом роста китайской экономики на протяжении последних 40 лет. Но лед постепенно тает. Осторожные шаги китайского регулятора по либерализации валютного контроля усиливают роль юаня и приближают мир если не к биполярной валютной системе, то к значительному снижению доминирования доллара.

Заморозка золотовалютных резервов России, сначала неограниченное печатание долларов и евро в рамках программ количественного смягчения, а затем и инфляция «евродоллара», за которой последовало резкое ужесточение денежно-кредитной политики, рост процентных ставок и отток капитала из развивающихся стран и соответствующая девальвация национальных валют - 2022 год преподал хороший урок центробанкам всего мира и обосновал необходимость многополярности валютного мира.

Доля юаня растет

В апреле этого года, по расчетам Банка Международных Расчетов (BIS), среднедневной оборот торговли юанем вырос до $526 млрд, что на 85% выше аналогичного периода 2019 года. Это вывело китайскую валюту на 5-е место по оборотам на международном валютном рынке после доллара, евро, йены и фунта стерлинга. Позади остались австралийский доллар, швейцарский франк и канадский доллар. Статистика BIS по растущей роли юаня в мире подтверждается статистикой SWIFT за сентябрь. Доля юаня в трансакциях SWIFT выросла до 2,44% с 2,31% месяцем ранее, что связано в первую очередь, с ростом доли юаня в расчетах с Россией.

Народный Банк Китая в этом году предпринял достаточно важный шаг по направлению к расширению использования юаня в международных расчетах. В июне 2022 года Народный Банк Китая подписал с Банком международных расчетов соглашение о создании пула ликвидности юаня, основной целью которого является сглаживание рыночных колебаний курса во время периодов сильной волатильности. Кроме НРК в соглашении участвуют регуляторы Индонезии, Малайзии, Гонконга, Сингапура и Чили. Каждый из участников предоставит в пул около 15 млрд юаней или эквивалент в долларах.

США увидели угрозу доллару со стороны цифрового юаня

Кроме того, Китай активно продвигает проект цифрового юаня или e-CNY в качестве альтернативы платежного средства, ну и альтернативы криптовалютам и другим валютам. В отличие от традиционных форм юаня, оншорного и оффшорного, цифровой юань призван служить универсальным платежным средством как внутри страны, так и в международных расчетах. Имея такой же эквивалент, что и традиционный, цифровой юань удешевляет и ускоряет расчеты, не зависит от технологии блокчейна и эмитируется централизованно Народным Банком Китая. По состоянию на 31 августа 2022 года оборот цифрового юаня достиг 100 млрд, а количество трансакций - 360 млн. Недавно (в сентябре 2022 года) 20 банков Гонконга, Тайланда, континентального Китая и Объединенных Арабских Эмиратов завершили шестинедельный эксперимент по тестированию трансграничных платежей в цифровых валютах. В 164 трансакциях суммой $22 млн доминирующую роль играл именно юань.

Чем обеспечивается и будет обеспечиваться стабильный курс китайской валюты?

За год национальная валюта Китая потеряла к доллару 12,16%. Надо сказать, что не самый «плохой результат. Для сравнения, японская йена снизилась 22,4%, фунт стерлингов 10,4%, евро почти 8%, а новозеландский долр 10,25%. Если говорить о «тихой гавани», то панацеи в 2022 году не было. Кроме рубля. Рубль укрепился на 19,2%. Но мы поддерживаем валютную диверсификацию.

Рост золотовалютных резервов

Золотовалютные резервы Китая по итогам октября достигли $3,05 трлн. Китай не раскрывает текущую структуру, но по некоторым признакам доля доллара и долларовых активов снижается. Во – первых, по данным Министерства Финансов США, Китай сократил вложения в федеральный долг США до 933,6 млрд, что является минимальным уровнем с мая 2010 года. Во-вторых, Китай, как и многие другие центробанки мира, стал активным нетто-покупателем золота. За период с июля по сентябрь центробанками всего мира было куплено 399, 3 тонны золота.

Низкая инфляция

По итогам октября, потребительская инфляция в Китае достигла 2,1%, что близко к медианному значению за последние 25 лет. В то же время, целевой уровень, на который ориентируется Народный Банк Китая составляет 3%, что позволяет Китаю проводить стимулирующую денежно-кредитную политику для восстановления темпов роста экономики

Положительный приток валюты

Положительное сальдо торгового баланса по итогам октября составило 84,8 млрд долларов, при этом за последние три месяца наблюдается устойчивое восстановление положительного сальдо после снижения до 79,35 млрд. в августе.

Курс на будущее

С учетом уже однозначной траектории учетной ставки ФРС, пик которой можно прогнозировать в диапазоне 4,5-5%, можно с некоторой долей уверенности утверждать, что снижение курса юаня, которые мы увидели в 2022 году в ближайшем будущем не повторится. Что касается прогноза, то долгосрочная нижняя граница колебаний составляет 6,26, верхняя - 7,18, соответственно, медианное значение находится в районе 6,72, что предполагает потенциал укрепления около 6%. Это при оптимистичном сценарии. В случае «жесткого» сценария китайской экономики, который может последовать за глобальной рецессией, а также в случае дальнейшей реализации политики «нулевой терпимости», НБК может немного «отпустить» курс для стимулирования экспорта. Такой риск нужно всегда учитывать.

Какие панда-облигации есть в юанях на российском рынке?

Пока их не очень много. Три выпуска «Русала» с доходностью 3,78 – 4,02. Две золотодобывающие компании – «Полюс» и «Южуралзолото», а также два выпуска металлургического холдинга «Металлинвест». Мы предпочитаем более короткий выпуск Русал с офертой 31.07.2024 и доходностью к погашению 4,02%. Среди золотодобывающих компаний, которые являются безусловными бенефициарами восстановления цен на золото и увеличения объемов приобретения со стороны Китая, выделяем компанию «Южуралзолото», занимающую 3-е место по объему ресурсной базы и 4-е место по объему производства золота. Кредитные метрики весьма комфортные, чистый долг/EBITDA 1,2x. Облигации компании достаточно короткие, с погашением через 2 года, а доходность к погашению 3,56-3,99. Ликвидность практически во всех выпусках юаневых облигаций пока весьма ограничена.

Юань, безусловно, заслуживает место в долгосрочном инвестиционном портфеле в качестве валютной составляющей и частичной замены долларам и евро. По мере появления новых инструментов в китайской валюте, популярность юаня будет расти и среди частных инвесторов. Тем не менее, путь к «мультивалютной многополярности», по которому шагает китайский регулятор маленькими и осторожными шагами, может занять до 10-15 лет.