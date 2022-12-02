Тарифы на электроэнергию в Иркутской области повысили на 9%

Стоимость электроэнергии для физлиц увеличилась больше, чем на 9 п.п. – с 1,30 до 1,42 кВт.ч. Об изменениях рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Индексацию услуг ЖКХ провели в Иркутской области. Стоимость электроэнергии увеличили до 1,42 кВт.ч, а отопления до 1 733,30. изменения вступили в силу 1 декабря 2022 года, следующий перерасчет проведут 1 июля 2024 года.

Напомним, что ранее правительство посоветовало Приангарью повысить тарифы на электроэнергию для бизнеса больше, чем на 9%.