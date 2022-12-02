Оборудование для терапии детей с особенностями развития помог Братску закупить РУСАЛ

Братчанам больше не придётся возить детей на реабилитацию в Новосибирск, Красноярск или Томск. Необходимую терапию теперь проводят в Центре инклюзивной практики «Стирая границы», который открылся в Братске на улице Южной. На приобретение необходимого оборудования РУСАЛ направил два миллиона рублей, а волонтёры компании помогли с ремонтом. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе компании.

Благодаря победе в грантовом конкурсе «Помогать важно» Центра социальных программ РУСАЛа в учреждении появился программно-аппаратный комплекс «Кабинет Фолля». На нём работает физио- и рефлексотерапевт. На оборудовании выполняют шесть видов диагностики и семь видов лечения. Например, психосоматических заболеваний, язв, гастритов, атопических дерматитов, последствий нейроинфекции, черепно-мозговых травм. А ещё восстанавливают речевые функции после инсульта.

– Аппарат запускает процесс самовосстановления, то есть кровоснабжение улучшается, и тем самым – питание всех органов. У всех детей с первой процедуры было заметно повышение аппетита, то есть аппарат действует на весь организм, не только на головной мозг, – рассказывает Оксана Маршева, руководитель проекта Центра инклюзивной практики «Стирая границы». - Очень благодарны компании РУСАЛ за то, что помогают нам. Мы недавно переехали сюда, всё было в плачевном виде. И волонтёры молодёжного совета РУСАЛа тоже постоянно к нам приходят, помогают и на территории уборку делать, и постепенно ремонт делаем в кабинетах. Большое им спасибо!

Хорошие результаты в реабилитации детей с ОВЗ также дает биоакустическая коррекция –сочетание нейро- и музыкотерапии. Процедура длится 20 минут и может поднять тонус или снять гиперактивность, в зависимости от показаний. Полный курс уже прошли четверо детей. На очереди ещё 30.