Пенсия мечты выше средней реальной пенсии по стране в 2,5 раза

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 46,4 тыс. руб. в месяц, за год пенсионные притязания увеличились на 7,9%. Относительный прирост средней страховой пенсии неработающих пенсионеров за 2022 год составил рекордные 19,5%. Реальная же сумма средней пенсии по стране далека от той, что считают достойной, и составляет в III квартале 2022 года 18 503,80 руб. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. руб. в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. руб., женщины — 45,5 тыс. руб. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Среди жителей мегаполисов наиболее высокий уровень запросов — в Москве и Санкт-Петербурге (50,8 и 48,2 тыс. руб. соответственно). В топ-5 городов с самыми большими пенсионными притязаниями также вошли Владивосток (47,2 тыс. руб.), Тюмень (46,7 тыс. руб.) и Хабаровск (46,6 тыс. руб.). Самыми скромными оказались жители Ярославля: за 7 месяцев с момента проведения аналогичного опроса средний размер достойной пенсии не изменился и составляет 41,3 тыс. руб.

В целом по стране с апреля запросы к достойному уровню пенсии по старости возросли на 2,4%, за год — на 7,9%. В планах у правительства повысить размер пенсии по старости в 2023 году на 4,8%. Средний размер страховой пенсии, таким образом, составит 21 862 рубля.