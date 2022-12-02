«Селёдка под шубой» обойдется иркутянам в 365 рублей

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет посчитал, сколько стоит приготовление новогоднего салата «Селёдка под шубой» для жителей Иркутска. Ингредиенты на стандартную салатницу обойдутся в среднем в 365 рублей. Это почти в 3 раза дешевле, чем купить готовый салат в гипермаркете.

Фото предоставлено пресс-службой СберМаркета

Для классического рецепта необходимо 400 г сельди,1 головка репчатого лука, 600-700 г картофеля, 800 г свеклы, 300 моркови, 4 куриных яйца и 250 г майонеза. Если взять продукты со скидками, то стоимость приготовления салата снизится на 75 рублей. Такой же объем блюда, но уже приготовленного в кулинарии гипермаркетов, будет стоить иркутянам около 1 091 рубля.

Ингредиенты и их цена для классической «Селёдки под шубой» Ингредиенты Необходимое количество Цена с учетом количества, руб Цена с учетом скидки, руб Свекла 800 г 22 22 Куриное яйцо 4 шт 41 41 Морковь 320 г 19 16 Майонез 250 г 73 50 Лук 80 г 4 3 Картофель 675 г 27 22 Сельдь 400 г 180 135 СУММА: 365 рублей 290 рублей

Можно приготовить и более изысканный вариант «Селёдки под королевской шубой», помимо стандартных ингредиентов туда входят филе слабосолёной сёмги и красная икра. Также в блюдо иногда добавляют плавленый сыр, сливочное масло и кисло-сладкие яблоки. Некоторые экспериментируют с подачей или сервировкой: в рецептах предлагают подавать салат на вафельных коржах, в виде бутербродов или канапе и даже заворачивать в армянский лаваш.

По данным СберМаркета, иркутяне чаще всего покупают селёдку в сентябре-октябре. При этом консервы из сельди оказались более популярными, чем свежая рыба. В среднем их покупают на 67% чаще, а на один заказ приходится 1,2 упаковки. Слабосоленую или соленую сёмгу активнее всего берут в декабре.

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