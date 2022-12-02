Названы лучшие регионы для шопинг-туризма

Работа.ру и СберМегаМаркет провели исследование и выяснили, сколько жителей России путешествуют ради шопинга, и какие регионы страны привлекают больше всего шопоголиков. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов России.

Треть опрошенных россиян (32%) рассказали, что шопинг помогает им отвлечься и выпустить пар. Еще 18% респондентов отметили, что в целом шопинг можно считать развлечением, но им такой вид досуга не помогает отдохнуть.

15% участников исследования отметили, что им приходилось выезжать в другие регионы ради шопинга.

Лучшими регионами для шопинга россияне считают Москву и МО (52%) и Санкт-Петербург и ЛО (29%). Там опрошенные чаще всего отмечали многообразие вещей (77% и 73% соответственно), доступность импортных товаров (47% и 50%), а также большое количество локальных брендов (46% и 42%).

12% респондентов указали, что для шопинга привлекателен Краснодарский край благодаря множеству локальных брендов (48%), доступности импортных товаров (33%), а также низким ценам (29%).

Приморский край выбрали 7% участников исследования. Помимо многообразия вещей (48%) и доступности импортных товаров (55%), так часто отмечали возможность посетить соседние страны для шопинг-туризма (38%).

Татарстан привлекает для шопинга 6% опрошенных. Там выделяют многообразие вещей (69%), низкие цены (45%) и также большое количество локальных брендов (35%).

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В топ-10 регионов, подходящих для шопинг-туризма, также вошли Новосибирская (4%) и Нижегородская (4%) области, Республика Башкортостан (3%), Красноярский край (3%) и Свердловская область (3%).