Эн+ объявила о начале реконструкции здания «Востсибугля»

Компания Эн+ проведет в Иркутске комплексную реконструкцию здания «Востсибугля», сохранив исторический облик здания, а также благоустроит расположенный рядом Тихвинский сквер. Благодаря проводимым работам в исторической части города появится современный гостиничный комплекс, а также удобные и открытые общественные пространства.

Здание построено в середине прошлого века и не наделено охранным статусом. Все проводимые работы согласованы с администрацией Иркутска и ведутся в полном соответствии с законодательством, включая экологические и градостроительные требования.

Проект позволит сохранить исходный исторический облик, но при этом станет более функциональным, безопасным, удобным в использовании и обслуживании.

Главный инженер проекта, представитель ООО «СТБ Проект» Алексей Бельков также отметил, что проект реконструкции оформлен таким образом, чтобы внешний облик здания остался практически неизменным и продолжил соответствовать территории исторического центра.

«Разработана документация и пройдены все согласования. Выполнение такой масштабной реконструкции невозможно без приведения в порядок прилегающей территории Тихвинского сквера, где будут сохранены все насаждения и дополнительно высажены деревья. Проект прошел все согласования, было решено максимально сохранить облик здания. Мы будем действовать строго в рамках регламента для исторического центра, архитекторы очень внимательно подошли к работе. Сделаем так, чтобы иркутяне и гости города после реконструкции воспринимали этот объект так, будто он стоит на этом месте уже десятки лет», - рассказал Бельков.

Заместитель мэра Елена Торохова напомнила, что Иркутску не хватает гостиниц, поскольку поток туристов на Байкал концентрируется именно в столице Приангарья.

«Это здание в самом сердце города. Поэтому к проекту реконструкции было самое пристальное внимание, чтобы сохранить ту композицию исторического центра. Реконструкция будет проходить в течение трех лет с полным сохранением исторического облика здания, также будет сохранен Тихвинский сквер и все его зеленые насаждения. Кроме того, будет восстановлен фонтан, который когда-то радовал иркутян», - отметила Елена Торохова.

Инвестиционный проект будет способствовать развитию туристического потенциала региона, повышению предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

В ближайшее время представители инвестора и застройщика проведут пресс-конференцию, где более подробно расскажут о проводимых мероприятиях.